Agrar : Erste Küken in Bio-Brüterei geschlüpft

In der ersten Bio-Brüterei des Landes in Gnoien (Landkreis Rostock) sind am Dienstag die ersten Küken geschlüpft. Anfang Januar waren rund 25 000 Eier in die Brutapparate gelegt worden, wie Geschäftsführerin Annalina Behrens sagte. Nach drei Wochen pickten sich die Küken durch die Eierschalen.

von dpa

28. Januar 2020, 10:57 Uhr

Die Brüterei ist im vorigen Jahr vom Erzeugerzusammenschluss Fürstenhof, einem der großen Bio-Eierproduzenten in Deutschland, errichtet worden, um den Transporten von befruchteten Eiern in eine Bio-Brüterei in den Niederlanden ein Ende zu setzen. Auch andere Bio-Betriebe wollen Eier in Gnoien ausbrüten lassen. Interesse bestehe in Brandenburg, Schleswig-Holstein, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern.