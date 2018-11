International : Erste Kabinettssitzung in Geschichte des Landes in Brüssel

Die Landesregierung tagt zum ersten Mal in der Geschichte des Landes heute in Brüssel. Eingebettet ist die Beratung der Schweriner Minister in Gespräche mit EU-Kommissaren und anderen hohen Vertretern der Kommission.

von dpa

27. November 2018, 01:45 Uhr

So steht nach der Kabinettssitzung ein Gespräch der gesamten Regierung mit EU-Landwirtschaftskommissar Phil Hogan auf dem Plan. Agrarminister Till Backhaus (SPD) will außerdem mit dem EU-Kommissar für Gesundheit und Lebensmittel, Vytenis Andriukaitis, sprechen. Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) und Verkehrsminister Christian Pegel (SPD) sind mit dem Generaldirektor für Wettbewerb, Johannes Laitenberger, verabredet.

Vor der zweitägigen Reise nach Brüssel hatte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) erklärt, dass viele Entscheidungen der europäischen Ebene Auswirkungen auf das Land und den Alltag in den Städten und Dörfern haben. Deshalb sei es wichtig, in Brüssel Flagge zu zeigen, Gespräche zu führen und für die Interessen Mecklenburg-Vorpommerns einzutreten.