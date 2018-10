Prozesse : Erste Geständnisse im Drogenprozess gegen 15 Angeklagte

Im Prozess um den Betrieb mehrerer illegaler Cannabis-Plantagen in Nordwestmecklenburg haben am Montag 7 der 15 Angeklagten vor dem Schweriner Landgericht Geständnisse abgelegt. Vier Angeklagte kündigten Aussagen für den nächsten Verhandlungstag an, vier weitere aber machten deutlich, sich nicht zu den Vorwürfen äußern zu wollen. Nach einer Verständigung zwischen Richtern, Staatsanwaltschaft und Verteidigern auf mögliche Höchststrafen hatte sich die Mehrzahl der Angeklagten zu umfassenden Geständnissen bereiterklärt. Den beiden 43 und 44 Jahre alten Hauptangeklagten wirft die Staatsanwaltschaft vor, zwischen 2010 und 2015 mit jeweils unterschiedlichen Komplizen sieben Cannabis-Plantagen finanziert und betrieben zu haben.

von dpa

01. Oktober 2018, 16:23 Uhr

Das Gericht hatte die Verhandlung aus Platzgründen vom Gebäude am Schweriner Demmlerplatz in einen Konferenzsaal des Justizministeriums verlegt. An dem Verfahren sind mehr als 50 Personen beteiligt, Richter, Staatsanwälte, 15 Angeklagte und deren Verteidiger.