Agrar : Erntedankfest nach schwierigem Jahr für die Landwirtschaft 

Dummerstorf (dpa/mv) - Mit einem ökumenischen Festgottesdienst beginnt am Sonntag das diesjährige Erntedankfest in Dummerstorf bei Rostock. Das Fest steht in diesem Jahr unter dem Motto «Der Ähre zur Ehre». Um 12.30 Uhr startet der Umzug durch die Gemeinde, bevor dann um 15 Uhr der offizielle Teil beginnt. Dazu wird neben Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD) und Bauernpräsident Detlef Kurreck auch Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) erwartet.

von dpa

07. Oktober 2018, 01:36 Uhr

Wie Backhaus sagte, haben viele Bauern in diesem Jahr mit der langanhaltenden Dürre Sorgen wegen des schlechten Ernteergebnisses. Trotzdem gelte es, den Landwirten mit diesem Fest für die geleistete Arbeit zu danken. Neben dem Gottesdienst und dem Festumzug zählt die Übergabe der Erntekrone zu den traditionellen Eckpfeilern des Erntedankfestes. Im Dorf ist ein buntes Programm auf den Festbühnen am Rathaus und im Park sowie den drei Ausstellungsflächen mit Landtechnik und Kinderunterhaltung organisiert.