Agrar : Ernte: «Es macht wieder richtig Spaß, Landwirt zu sein»

Dettmannsdorf (dpa/mv) - Die Bauern in Mecklenburg-Vorpommern rechnen mit einem guten Verlauf des Jahres 2017. Nach dem schlechten Jahr 2016 sei es auch keine Kunst, in diesem Jahr besser zu sein, sagte der Präsident des Landesbauernverbandes, Detlef Kurreck, am Donnerstag in Dettmannsdorf (Landkreis Rostock). «Die Tränen von 2016 sind getrocknet.» Er rechnete im Schnitt mit bis zu 30 Prozent besseren Erträgen. «Es macht wieder richtig Spaß, Landwirt zu sein.» So würden in diesem Jahr gute Erträge bei Getreide und Raps erwartet. Auch Zuckerrüben, Mais und Kartoffeln, die im Herbst geerntet werden, versprächen gute Erträge.

von dpa

erstellt am 20.Jul.2017 | 11:53 Uhr