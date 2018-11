Kunst : Ernst-Barlach-Stiftung bekommt neue Führungsspitze

Führungswechsel in der Ernst-Barlach-Stiftung Güstrow: Der langjährige Geschäftsführer Volker Probst geht Ende Februar nach 25 Jahren an der Spitze in den Ruhestand und wird von der jungen Kunsthistorikerin Magdalena Schulz-Ohm (Jahrgang 1981) abgelöst. Sie sei aus einer Vielzahl von Bewerbern ausgewählt und einstimmig vom Stiftungsvorstand benannt worden, teilte die Vorstandsvorsitzende Maja Conradt am Donnerstag mit.

15. November 2018, 15:20 Uhr

Schulz-Ohm sei eine versierte Museumsexpertin, die mit dem Werk Ernst Barlachs (1870-1938) vertraut sei und durch viele gute Ideen für die Weiterentwicklung der Stiftungsarbeit überzeugt habe. Bisher sei sie an der Kunststätte Bossard in Jesteburg bei Hamburg tätig.

Die aus Wismar stammende Schulz-Ohm kündigte an, die Attraktivität der beiden Museumsstandorte Gertrudenkapelle und Atelierhaus in Güstrow für Kulturtouristen ausbauen und international bekannter machen zu wollen. In der Hauptausstellung im Sommer 2019 werde sie sich mit einem bislang kaum beachteten Aspekt im Schaffen des norddeutschen Bildhauers auseinandersetzen: Ernst Barlach soll als Porträtist ins Zentrum gestellt werden. Der expressionistische Künstler lebte und arbeitete seit 1910 in Güstrow.