Unfälle : Erneut tödlicher Badeunfall: 21-Jähriger stirbt nach Sprung

Die Serie tödlicher Badeunfälle in Mecklenburg-Vorpommern reißt nicht ab. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war in Waren (Mecklenburgische Seenplatte) ein 21-jähriger Mann ums Leben gekommen. Er sei nach Angaben mehrerer Badegäste am frühen Mittwochabend im Volksbad über das Geländer einer Brücke gesprungen und danach nicht wieder aufgetaucht. Rettungsschwimmer, die zu einer Übung im Volksbad gewesen seien, hätten den Mann schnell gefunden und an Land gebracht. Er sei von einem alarmierten Notarzt medizinisch versorgt und dann in das Warener Klinikum gebracht worden. Dort sei der Patient aber seinen schweren Verletzungen erlegen, hieß es. Zu den genauen Umständen des Unfalls nahm die Polizei nach eigenen Angaben Ermittlungen auf.

von dpa

05. Juli 2018, 19:48 Uhr

Ebenfalls am Mittwoch kam in Mönkebude (Kreis Vorpommern-Greifswald) eine 70-Jährige bei einem Badeunfall ums Leben. Helfer hatten die Frau zwar noch bewusstlos aus dem Wasser des Stettiner Haffs gezogen, wie die Polizei mitteilte. Die Wiederbelebung der Urlauberin aus Sachsen-Anhalt blieb aber erfolglos. Am Samstag war ein 17-Jähriger nach einem Sprung in einen See in Malchow (Mecklenburgische Seenplatte) nicht wieder aufgetaucht. Dessen Leiche war erst am Sonntag von Tauchern geborgen worden.