Landtag : Erneut sommerliche Konzertreihe im Schweriner Schloss

Der Landtag Mecklenburg-Vorpommerns bietet Musikern und Kunstschaffenden in der Corona-Pandemie erneut eine Bühne.

Schwerin | Wie im vorigen Sommer wird es im Innenhof des Schweriner Schlosses, dem Sitz des Landesparlaments, wieder eine Konzertreihe unter Schirmherrschaft von Landtagspräsidentin Birgit Hesse geben. Den Auftakt mache am 15. Juni der Singer/Songwriter Niels Frevert. Bis Anfang Oktober seien mehr als 40 Veranstaltungen geplant, teilte Hesse am Dienstag in Schwe...

