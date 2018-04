Agrar : Erneut schwieriges Jahr für Landwirte: Bauerntag in Linstow

von dpa

05. April 2018, 03:05 Uhr

Nach einem schwierigen Jahr 2017 sieht es für die Landwirtschaft in diesem Jahr nicht besser aus: Vielerorts können Bauern wegen nasser oder überschwemmter Äcker nicht an Feldarbeit denken. Im Herbst hatten nach Angaben des Landesbauernverbandes wegen der Nässe schätzungsweise 15 Prozent der Flächen nicht mit Winterkulturen bestellt werden können. Auf dem heutigen Landesbauerntag (10.00) in Linstow (Landkreis Rostock) wollen Landwirte über ihre derzeitige Situation und ihre Zukunft beraten. Neben der Wettermisere machen den Bauern auch wieder sinkende Milchpreise Probleme. Im öffentlichen Teil des Bauerntages will Agrarminister Till Backhaus (SPD) sein Modell für eine neue Agrarpolitik nach 2020 vorstellen. Dabei soll das Prinzip «öffentliches Geld für öffentliche Leistungen» zum neuen Grundprinzip der EU-Agrarpolitik werden.