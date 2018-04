Tiere : Erneut Nachwuchs bei den Orang-Utans im Rostocker Zoo

von dpa

25. April 2018, 11:37 Uhr

Im Darwineum des Rostocker Zoos ist ein weiteres Orang-Utan-Baby auf die Welt gekommen. Im Gegensatz zu den anderen drei Babys wurde das schätzungsweise 1500 Gramm schwere Jungtier am Montag nicht im Rückzugsbereich des Menschenaffen-Hauses geboren, sondern im öffentlichen Bereich, wie der Zoo am Mittwoch berichtete. Zoomitarbeiter und -besucher konnten so die komplikationsfreie Geburt live beobachten. Mutter des sehr kräftigen und gesunden Orang-Utans ist die 13 Jahre alte Miri. Sie war nach dem Neubau des Darwineums im August 2012 in den Rostocker Zoo gekommen. Vater des Jungtiers ist Ejde, der bereits mit der Orang-Utan-Dame Sunda dreimal für Nachwuchs gesorgt hat. Sobald feststeht, ob es ein Mädchen oder ein Junge ist, werde der Zoo zur öffentlichen Namenssuche aufrufen, hieß es.