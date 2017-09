Musik : Erneut mehr Zuspruch für Festspiele MV: 82 000 Besucher

vergrößern 1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

Am Abend stand in der Konzertkirche Neubrandenburg das letzte Konzert der Festivalsaison auf dem Spielplan: Werke von Sergej Prokofjew und Dmitri Schostakowitsch, gespielt vom NDR Elbphilharmonie Orchester unter Leitung von Krzysztof Urbański, mit der aus Russland stammenden Pianistin Anna Vinnitskaya.

Intendant Markus Fein sagte, er sei überglücklich, dass die Zuschauer so offen seien für Neues. «Zu den Höhepunkten gehörten etwa die Konzerte «Weltstars in Redefin» im Juni mit Gustavo Dudamel und den Berliner Philharmonikern, im Juli mit Janine Jansen und der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen und im September mit Daniel Müller-Schott, Alice Sara Ott und dem Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin.» Erfolge seien auch das Open Air im Schlosspark Bothmer und die Einweihung der Orgel in der Konzertkirche in Neubrandenburg gewesen, ebenso das Konzert beim Gewinner von «Stars im Dorf» in Salow. Als Preisträger in Residence habe der 29-jährige Schlagzeuger Alexej Gerassimez diesen Sommer mit 24 Konzerten geprägt.

80 der 131 Konzerte an 84 Orten waren den Festspielen zufolge ausverkauft, im Schnitt waren 91 Prozent der Plätze besetzt. In diesem Jahr stehen noch die Adventskonzerte in Schwiessel, Stolpe und Ulrichshusen aus. Der Festspielsommer 2018 beginnt am 15. Juni.

Festspielsommer 2017

von dpa

erstellt am 15.Sep.2017 | 08:41 Uhr