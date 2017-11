Bevölkerung : Erneut mehr Babys im Nordosten

Der Babyboom in Mecklenburg-Vorpommern hält an. Im vergangenen Jahr wurden rund 14 000 Kinder im Nordosten geboren, 1,7 Prozent mehr als 2015, wie die Wiesbadener Behörde am Mittwoch auf der Basis vorläufiger Daten mitteilte. Die Zahl der Sterbefälle stieg um 0,9 Prozent auf rund 20 000. Damit starben, wie schon in den Jahren zuvor, in Mecklenburg-Vorpommern mehr Menschen als geboren wurden. Der sogenannte Sterbeüberschuss verringerte sich aber um 0,7 Prozent auf rund 7000. Auch bundesweit starben mehr Menschen als geboren wurden.