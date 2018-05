Pferdesport : Erneut Klassefeld beim Pferdefestival in Redefin

Beim 19. Pferdefestival in Redefin wird am kommenden Wochenende ein namhaftes Teilnehmerfeld an den Start gehen. Der Vorjahressieger im Großen Preis, Holger Wulschner (Groß Viegeln), hat ebenso gemeldet wie der letztjährige Riders-Tour-Gewinner Markus Beerbaum aus Thedinghausen und seine Ehefrau Meredith Michaels-Beerbaum, Italiens Erfolgsreiter Emanuele Gaudiano und der niederländische Mannschafts-Weltmeister Jur Vrieling. Insgesamt erwarten die Organisatoren zu dem Drei-Sterne-Turnier von Freitag bis Sonntag Reiter aus rund 15 Nationen auf dem über 200 Jahre alten Landgestüt.

von dpa

02. Mai 2018, 15:11 Uhr

Die Reiterelite aus Mecklenburg-Vorpommern gehört dazu. Neben den Derbysiegern Wulschner, Andre Thieme (Plau am See), Thomas Kleis (Gadebusch) reiten auch Andre Plath (Timmendorf) und Heiko Schmidt (Neu-Benthen).

Auf dem Programm werden insgesamt 29 Spring- und Dressurprüfungen stehen, die mit insgesamt 155 000 Euro dotiert sind. Der Etat des Festivals beläuft sich auf 660 000 Euro.

Im Vorjahr waren die Siege in den beiden Hauptprüfungen in Mecklenburg-Vorpommern geblieben. Wulschner gewann mit seinem Hengst Cha Cha Cha den Großen Preis. Heiko Schmidt aus Neu-Benthen bei Lübz entschied mit seinem Hengst Chap das Championat von Redefin für sich.