Kriminalität : Erneut Fahrkartenautomat in Rostock gesprengt

In Rostock ist erneut ein Fahrkartenautomat gesprengt worden. Wie die Polizei am Montag berichtete, wurde der Automat im Stadtteil Dierkow durch die Wucht der Detonation völlig zerstört. Abgesprengte Teile seien in einem Radius von bis zu 40 Metern gefunden geworden, Münzen lagen auf dem Boden verstreut. Ein Anwohner habe beobachtet, wie sich zwei dunkel gekleidete Männer am Automaten zu schaffen machten und anschließend flüchteten. Einer der beiden soll mit einem Fahrrad unterwegs gewesen sein. Der Schaden wurde von der Rostocker Straßenbahn AG mit rund 30 000 Euro angegeben.

von dpa

08. Juli 2019, 14:02 Uhr

Im vergangenen Dezember war ein Prozess gegen zunächst acht Angeklagte zu Ende gegangen, die insgesamt acht Zigaretten- und Fahrkartenautomaten aufgesprengt hatten. Die zwei Haupttäter wurden zu fünfeinhalb beziehungsweise dreieinhalb Jahre Haft verurteilt. Der Gesamtschaden belief auf rund 200 000 Euro. Der Richter wies die beiden Männer darauf hin, dass sie sich in ihrem weiteren Leben mit hohen Schadenersatzforderungen auseinandersetzen müssen.