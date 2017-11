Landtag : Erneut Debatte um Kormorane in MV

vergrößern 1 von 1 Foto: Patrick Pleul 1 von 1

16.Nov.2017

Internationale Schutzbestimmungen und Vorgaben der EU schränken nach Angaben von Agrarminister Till Backhaus (SPD) die Möglichkeiten zur nachhaltigen Dezimierung der Kormoran-Bestände in Mecklenburg-Vorpommern erheblich ein. Zwar sei es möglich, das Brutgeschäft der geschützten, bei Fischern aber verhassten Vögel zu stören und in Einzelfällen auch Tiere zu schießen. Doch die meisten Kolonien befänden sich in Naturschutzgebieten, was die Eingriffsmöglichkeiten weiter beschränke. «Der Kampf gegen die inzwischen sehr große Population gleicht dem Kampf gegen Windmühlenflügel», sagte Backhaus am Mittwoch im Landtag in Schwerin.

Eine von der AfD geforderte generelle Abschussgenehmigung für Kormorane lehnte der Minister - wie auch die große Mehrheit im Landtag - mit Hinweis auf den Artenschutz ab. «Ich lasse mich nicht zu einem rechtswidrigen Verhalten aufstacheln», betonte Backhaus. Doch werde er weiter bei der Bundesregierung darauf dringen, dass sie einen guten Erhaltungszustand der Kormoranbestände feststellt und in Brüssel eine Lockerung der Schutzbestimmungen beantragt. Er habe klare Signale, dass die EU einem solchen Antrag auch stattgeben würde. Einem Gutachten der Universität Rostock zufolge müssten jährlich 7500 Paare vom Brüten abgehalten werden, um einen Bestandsrückgang zu erreichen, sagte Backhaus.

Nach seinen Angaben wurden in diesem Jahr rund 14 300 Kormoran- Brutpaare im Nordosten registriert. Das sei mehr als die Hälfte aller Brutpaare in Deutschland gewesen. Fachleute gehen davon aus, dass die Tiere in Mecklenburg-Vorpommern täglich mindestens 15 Tonnen Fisch verzehren. Deshalb fordern die Fischer im Land seit Jahren eine konsequentere Dezimierung der Kormoranbestände. Der Fischereiverband verwies auf frühere Angaben, nach denen der «erhaltenswerte Bestand bei Kormoranen» mit 1300 Brutpaaren angegeben worden sei.