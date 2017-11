Landtag : Erneut Debatte um Kormoran: Landtag lehnt Bejagung ab

Internationale Schutzbestimmungen und Vorgaben der EU schränken nach Angaben von Agrarminister Till Backhaus (SPD) die Möglichkeiten zur nachhaltigen Dezimierung der Kormoran-Bestände in Mecklenburg-Vorpommern erheblich ein. Zwar sei es möglich, das Brutgeschäft der geschützten, bei Fischern aber verhassten Vögel zu stören und in Einzelfällen auch Tiere zu schießen. Doch die meisten Kolonien befänden sich in Naturschutzgebieten, was die Eingriffsmöglichkeiten weiter beschränke. «Der Kampf gegen die inzwischen sehr große Population gleicht dem Kampf gegen Windmühlenflügel», sagte Backhaus am Mittwoch im Landtag in Schwerin.