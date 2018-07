Brände : Erneut Brände bei Erntearbeiten ausgebrochen

Im Landkreis Rostock sind am Donnerstagnachmittag bei Erntearbeiten zwei Feuer ausgebrochen. Im Dorf Cammin bei Tessin geriet eine rund zehn Hektar große Fläche eines Getreidefeldes in Brand, teilte der Landkreis mit. In einem angrenzenden Waldstück seien dadurch Glutnester entstanden, ein Waldbrand konnte den Angaben zufolge aber von den mit 14 Fahrzeugen angerückten Feuerwehren verhindert werden. Am späten Nachmittag war das Feuer gelöscht.

von dpa

19. Juli 2018, 17:47 Uhr

Nahe Satow entzündeten sich den Angaben zufolge rund 500 Strohballen in einem Lager. Das Feuer griff auch auf benachbarte Futtersilos über. Nahe des Brandes werden zudem Reifen gelagert, hieß es. Die Leitstelle rechnete am Donnerstagnachmittag mit noch länger andauernden Löscharbeiten.