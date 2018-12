Kriminalität : Ermittlungserfolg gegen Graffitiszene in Rostock

von dpa

04. Dezember 2018, 14:19 Uhr

Die Bundespolizei hat nach eigenen Angaben zahlreiche Graffitistraftaten an Zügen und Bahnanlagen in Rostock aufgeklärt. Bei den Taten in den Jahren 2016, 2017 und 2018 soll ein Schaden von mehr als 44 000 Euro entstanden sein, teilte die Bundespolizeiinspektion Rostock am Dienstag mit. Insgesamt werde gegen elf Verdächtige ermittelt. Drei Personen seien auf frischer Tat aufgegriffen worden. Ihnen konnten die Ermittler laut eigener Aussage 31 Delikte, darunter 28 Graffitistraftaten, zuordnen.