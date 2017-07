Unfälle : Ermittlungen wegen Unfallflucht gegen Lkw-Fahrer

vergrößern 1 von 1 Foto: Friso Gentsch 1 von 1

Die Polizei in Greifswald ermittelt wegen des Verdachts der Unfallflucht gegen einen Lastwagenfahrer. Der 54-Jährige habe mit seinem 40-Tonner am Wochenende im kleinen Ortsteil Wieck eine Spur der Verwüstung hinterlassen, wie ein Polizeisprecher am Montag in Neubrandenburg sagte. Das Fahrzeug soll in den engen Straßen in der Nacht zu Samstag Zäune umgerissen, ein Spielhaus für Kinder zerstört sowie Begrenzungspoller und Straßenlampen gerammt und beschädigt haben. Anwohner hätten die Polizei alarmiert. Der Lastwagenfahrer sei noch in der gleichen Nacht gestoppt worden. Ein Atem-Alkoholtest verlief ohne Anzeige. Der Fahrer wurde aber sicherheitshalber in ein Klinikum gebracht und musste seinen Laster zunächst stehen lassen.

von dpa

erstellt am 24.Jul.2017 | 08:31 Uhr