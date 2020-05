Extremismus : Ermittlungen wegen Drohmail an Politiker und Behörden

Wegen einer rechtsextremistischen Drohmail an Politiker, Medien und Behörden in Deutschland ermittelt die Polizei. Unter den Betroffenen ist in Mecklenburg-Vorpommern neben einem Mitglied des Landtags auch die Pressestelle der Schweriner Staatsanwaltschaft, wie eine Sprecherin des Landeskriminalamts am Dienstag sagte.

von dpa

05. Mai 2020, 17:21 Uhr

Der oder die Verfasser drohten, die Empfänger zu erschießen und hätten ihre Drohung mit «Staatsstreichorchester» sowie «Sieg heil!» und «Heil Hitler!» unterschrieben, erklärte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Außerdem finde sich im Anhang des Schreibens das Runen-Zeichen der SS. Damit bestehe der Verdacht der Bedrohung und des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

Es gebe mehr als ein Dutzend Adressaten. Da es sich aber um eine Tat handele, werde nur eine Staatsanwaltschaft die Ermittlungen übernehmen. Welche das sein werde, müsse noch geklärt werden. Die Mail sei in der vergangenen Woche eingegangen, sagte der Sprecher.

Nach einem Bericht des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND/Dienstag) gingen die Morddrohungen auch an zwei Bundestagsabgeordnete, einen Landtagsabgeordneten in Bayern sowie neun Redaktionen von Medien und eine Berliner Rechtsanwaltskanzlei. Das sogenannte Staatsstreichorchester sei in der Vergangenheit schon mehrmals durch ähnliche Morddrohungen aufgefallen. Im Januar hatte der SPD-Bundestagsabgeordnete Karamba Diaby aus Halle eine ähnliche Morddrohung vom mutmaßlich selben Absender erhalten.