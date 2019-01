Kriminalität : Ermittlungen nach Tod eines Mädchens in Torgelow

von dpa

14. Januar 2019, 10:38 Uhr

Nach dem Tod eines sechsjährigen Mädchens in Torgelow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) hat die Staatsanwaltschaft Neubrandenburg Ermittlungen aufgenommen. Das Mädchen sei auf nicht natürliche Weise ums Leben gekommen, sagte eine Sprecherin der Behörde am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Zunächst hatte der Sender NDR 1 Radio MV berichtet. Eine Obduktion soll Klarheit über die Todesursache bringen. Der Vorfall habe sich bereits am Samstagabend in einem Wohnhaus ereignet. Weitere Informationen werden möglicherweise am Montagnachmittag veröffentlicht.