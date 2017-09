Notfälle : Ermittlungen gegen Sturzbetrunkenen Rikschafahrer

Ein sturzbetrunkener Rikschafahrer hat beim Altstadtfest unweit des Innenministeriums in Schwerin Aufsehen erregt und einen Polizeieinsatz verursacht. Der 29-jährige soll potenzielle Fahrgäste am Sonntagabend dadurch verschreckt haben, dass er in Schlangenlinien unterwegs war und manche Passanten sogar anfuhr, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte. Als ihn Fußgänger und ein Sicherheitsdienst stoppten, habe der Mann die Zeugen geschlagen. Beamte nahmen den Fahrer des dreirädrigen Gefährtes mit. Bei ihm wurden mehr als drei Promille Atemalkohol gemessen.