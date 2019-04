Geschichte : Erinnerungstafel zum 90. Geburtstag von Walter Kempowski

Zum 90. Geburtstag des Schriftstellers Walter Kempowski (1929-2007, «Echolot») soll eine Gedenktafel an seine Haft im Untersuchungsgefängnis der sowjetischen Geheimpolizei in Schwerin erinnern. Sie soll im Türrahmen einer historischen Zelle in der Ausstellung des Dokumentationszentrums Schwerin am Demmlerplatz angebracht werden. Darauf sei unter anderem eine Seite aus dem Roman «Ein Kapitel für sich» abgebildet, in dem Kempowski seine Haft literarisch verarbeitete, sagte eine Sprecherin des Dokumentationszentrums am Mittwoch.

von dpa

24. April 2019, 16:14 Uhr

Kempowski war 1948 bei einem Besuch in seiner Heimatstadt Rostock zusammen mit seinem Bruder Robert verhaftet und nach Schwerin gebracht worden. Ihnen wurde vorgeworfen, Frachtbriefe aus der Reederei des Vaters an die US-Amerikaner weitergegeben zu haben. Das Sowjetische Militärtribunal Schwerin verurteilte die Brüder wegen Spionage zu 25 Jahren Haft, die Mutter später wegen Mitwisserschaft zu zehn Jahren. Kempowski wurde 1956 vorzeitig entlassen. 1975 erschien der Roman «Ein Kapitel für sich».