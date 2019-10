Geschichte : Erinnerung an Wendeherbst 1989: Joachim Gauck in Schwerin

Mit einem Gottesdienst im Dom und einer Demonstration auf dem benachbarten Markt wird heute in Schwerin an die friedliche Revolution vor 30 Jahren erinnert. Als Festredner wird der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck erwartet.

von dpa

23. Oktober 2019, 01:33 Uhr

Anlass ist die erste Schweriner Montagsdemonstration, zu der sich am 23. Oktober 1989 Tausende Menschen in der damaligen Bezirksstadt versammelt hatten, um ihren Forderungen nach politischen Veränderungen Nachdruck zu verleihen. Mit Kerzen und Transparenten setzten sie damals ein Zeichen für Demokratie und Freiheit und wurden so Teil einer DDR-weiten Bewegung, die das SED-Regime schließlich zum Einsturz brachte.

Zu den Initiatoren der Gedenkveranstaltung gehören damalige Demonstrationsteilnehmer in Kooperation mit der Domgemeinde und dem Mecklenburgischen Staatstheater. Gauck war seinerzeit als Pfarrer in Rostock an den Demonstrationen beteiligt.