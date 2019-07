Umwelt : Erinnerung an Aus für Bombodrom-Pläne vor zehn Jahren

von dpa

06. Juli 2019, 09:24 Uhr

Mit einer Ausstellung, Wanderungen und anderen Aktionen wird in der Region Wittstock an den friedlichen Protest gegen den einst geplanten Luft-Boden-Schießplatz - besser bekannt als «Bombodrom» - erinnert. Anlass ist der 9. Juli 2009, als die Bundeswehr auf die Nutzung des 12 000 Hektar großen Gebietes in der Kyritz-Ruppiner Heide verzichtete. Über 17 Jahre hatten Initiativen wie «Freie Heide» und «Freier Himmel» länderübergreifend Widerstand geleistet. Am 9. Juli soll es eine Wanderung zur Grenze des einstigen Tiefflugübungsplatzes bei Gadow und einen Gottesdienst mit dem damaligen Sprecher der «Freien Heide», Benedikt Schirge, geben. In der Marienkirche Wittstock ist bereits eine Ausstellung zum Widerstand gegen die «Bombodrom»-Pläne zu sehen.