Schulen : Erhebliche Hygienemängel an Schulen

Schimmel in der Turnhallen-Dusche, stinkende Toiletten, mangelhafte Reinigung: Viele Schulen in Mecklenburg-Vorpommern haben Hygieneprobleme. Das geht aus der Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage der Linken im Schweriner Landtag hervor, die am Mittwoch veröffentlicht wurde.

von dpa

04. April 2018, 17:16 Uhr

In Rostock gab es im vergangenen Jahr demnach bei allen 19 Überprüfungen durch das Gesundheitsamt Beanstandungen, im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte nach allen zwölf Checks. Im Landkreis Rostock gab es Kritik der Prüfer in 13 von 14 Fällen, im Landkreis Ludwigslust-Parchim nach 17 von 19 Überprüfungen. Die Probleme reichten von unzureichender Beleuchtung der Unterrichtsräume über sanierungsbedürftige Toilettenanlagen bis hin zu defekten Schultischen und Bodenbelägen.

Die Fraktionsvorsitzende der Linken, Simone Oldenburg, kritisierte die Zustände und auch, dass zu wenig kontrolliert werde. «Nur jede fünfte Schule wurde überhaupt untersucht», sagte sie. Von den Berufsschulen sei es jede zweiten gewesen. In Schwerin wurde nur eine allgemeinbildende Schule und eine Berufsschule überprüft. Im Landkreis Vorpommern-Rügen waren es zwei Schulen, im benachbarten Landkreis Vorpommern-Greifswald hingegen 45 allgemeinbildende und drei berufliche Schulen. Dort gab es 23 Beanstandungen.

Oldenburg sagte, landesweit habe es Beanstandungen nach zwei Drittel der Untersuchungen gegeben. Teilweise seien die Mängel Ausdruck des Sanierungsstaus an den Schulen. «Bauliche Mängel erhöhen natürlich Risiken», sagte Oldenburg. Probleme wie Schimmel und Legionellen entstünden nicht über Nacht.