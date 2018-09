Migration : Erfolgreiches Integrationsprojekt für syrische Flüchtlinge

Das im September 2015 an der Universität Rostock ins Leben gerufene akademische Integrationsprojekt für syrische Flüchtlinge hat sich nach Ansicht der Leiterin Thusnelda Tivig als großer Erfolg herausgestellt. Knapp 50 Studenten hätten an den speziellen Deutsch-Intensivkursen teilgenommen, sagte Tivig am Dienstag bei der Festveranstaltung in ihrer Bilanz. Aktuell würden 18 Syrer Medizin studieren, 8 hätten ein Ingenieurstudium aufgenommen, 6 würden andere Fächer studieren. Andere hätten aus diesem Projekt heraus Ausbildungen begonnen oder seien berufstätig.

von dpa

11. September 2018, 15:37 Uhr

Die Projektkosten bezifferte Tivig auf bis zu 60 000 Euro, das Geld sei von der Universität, Banken und Sparkassen gekommen. Angesichts des momentanen Elends in Syrien gebe es sicher viel Anlass zur Klage und Besorgnis. «Aber es gibt auch Lichtblicke. Und dafür steht der finanzielle Aufwand in keinem Verhältnis zum Erfolg.» Solange das Geld reiche, solle das Projekt weitergeführt werden.