Schifffahrt : Erfolgreiche Kreuzfahrtsaison in Rostock endet

Mit dem Auslaufen des Kreuzfahrtschiffes «Balmoral» am Donnerstagabend endet in Rostock-Warnemünde die Kreuzfahrtsaison 2017. Seit Ende April hatten dann 36 verschiedene Ozeanriesen insgesamt 190 Mal in Warnemünde beziehungsweise im Seehafen angelegt. Der Hafen gab die Gesamtzahl der Passagiere, die an und von Bord gehen, mit rund 800 000 an. In der Rekordsaison 2016 waren es noch 766 000 Passagierbewegungen. Mit der «Norwegian Getaway» kam auch das bisher größte Kreuzfahrtschiff nach Rostock-Warnemünde. Es hat eine Bruttoraumzahl (BRZ) von 145 655 und löste damit die «Regal Princess» von der bislang führenden Position ab, die 142 714 hat.