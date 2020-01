Energie : Erdgasleitung Eugal transportiert das erste Gas

Durch die Europäische Gas-Anbindungsleitung Eugal strömt das erste Gas. Am Mittwoch startete planmäßig der kommerzielle Betrieb des ersten Stranges, wie der Fernleitungsnetzbetreiber Gascade in Kassel mitteilte. Die 480 Kilometer lange Eugal-Leitung verbindet die Erdgasempfangsstation in Lubmin bei Greifswald mit der Gasdruckregel- und Gasmessanlage in Deutschneudorf (Sachsen) nahe der tschechischen Grenze.

von dpa

01. Januar 2020, 12:51 Uhr

Pro Jahr können nach Unternehmensangaben bis zu 30,9 Milliarden Kubikmeter russisches Erdgas transportiert werden. Bis die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 fertig ist, wird die Leitung aus der Nordeuropäischen Erdgasleitung NEL gespeist.

Nach der Fertigstellung des zweiten Eugal-Stranges soll ab Januar 2021 die volle Kapazität der Leitung von bis zu 55 Milliarden Kubikmeter Erdgas jährlich erreicht werden. Das gesamte Projekt kostet laut Gascade knapp drei Milliarden Euro.

Für den ersten Strang wurden nach Unternehmensangaben in knapp eineinhalb Jahren etwa 27 000 Rohre verbaut. Jedes Rohr ist rund 18 Meter lang und 15 Tonnen schwer. Der Durchmesser der Leitung beträgt 1,40 Meter. Mehr als 2500 Menschen arbeiteten zu Spitzenzeiten auf der Trasse.

Die Gascade Gastransport GmbH als Gemeinschaftsunternehmen von BASF und Gazprom betreibt ein deutschlandweites Gasfernleitungsnetz von rund 2900 Kilometern Länge.