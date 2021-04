Agrar : Erdbeerernte in Rövershagen begonnen: „Sehr gute Qualität“

Viele Menschen haben darauf gewartet - nun ist es soweit. Die ersten Erdbeeren des Jahres sind auf dem Markt. Die Saison dauert bis in den Oktober hinein.

Rövershagen | Mit der Frühsorte „Flair“ hat am Donnerstag bei Karls Erdbeerdorf in Rövershagen bei Rostock die Erdbeerernte begonnen. Diese Sorte wurde auf 70 Hektar angepflanzt, wie Erdbeerhof-Chef Robert Dahl der Deutschen Presse-Agentur sagte. Die Gesamtanbaufläche liege bei rund 400 Hektar, die Ernte ziehe sich bis in den Oktober hinein. Derzeit würden zunächst...

