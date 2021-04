Energie : EnviaM forciert Ausbau von Solar- und Windenergie

Die Corona-Krise hat Spuren im Geschäft des ostdeutschen Energieversorgers EnviaM hinterlassen. So hat er 2020 weniger Strom und Gas abgesetzt. Preiserhöhungen für Haushaltskunden beim Strom soll es 2021 nicht geben, versicherte das Unternehmen.

Chemnitz | Der ostdeutsche Energieversorger EnviaM baut sein Glasfasernetz aus und investiert in Wind- und Solarparks. So sollen fünf neue Solarparks in Borau und Nienburg (Sachsen-Anhalt), Guben (Brandenburg) sowie Markleeberg und Neukirchen (Sachsen) entstehen, wie das Unternehmen am Mittwoch informierte. Zudem werden dieses Jahr die Windparks in Woschkow (Bra...

