Schulen : Entwarnung an Schweriner Schule: Keine weiteren Corona-Fälle

Entwarnung an der Werner-von-Siemens-Schule in Schwerin: Nach dem Corona-Fall bei einem Siebtklässler seien alle 42 am Samstag absolvierten Tests bei Mitschülern und Lehrern negativ ausgefallen. «Der Schulbetrieb kann am Montag wie geplant stattfinden», sagte Oberbürgermeister Rico Badenschier (SPD) am Sonntag. Die Tests seien reibungslos verlaufen. «Die Kontaktpersonen bleiben aber in Quarantäne und werden täglich vom Gesundheitsamt kontaktiert und nach Symptomen befragt.» Kommende Woche erfolge dann ein zweiter Test, um eine Ansteckung auszuschließen.

von dpa

16. August 2020, 12:30 Uhr