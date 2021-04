Brände : Entsorgung von Kadavern nach Brand dauert an: Ministerbesuch

Vier Wochen nach dem Großbrand in der Ferkelzuchtanlage Alt Tellin (Vorpommern-Greifswald) dauert die Entsorgung der rund 55 000 Tierkadaver an.

Alt Tellin | Wie ein Sprecher des Schweriner Umweltministeriums am Dienstag erklärte, konnte ein Viertel der insgesamt rund 2000 Tonnen getöteter Tiere zügig in eine Tierkörperbeseitigungsanlage gebracht werden. Wegen der Einstufung als Sonderabfall müsse das Gros der Kadaver außerhalb von Mecklenburg-Vorpommern in einer geeigneten Anlage verbrannt werden. Da d...

