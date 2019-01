Prozesse : Entscheidung im Prozess um Mord am Jungfernstieg möglich

Der Prozess um die tödliche Messerattacke auf eine Mutter und ihre kleine Tochter an der Hamburger S-Bahnstation Jungfernstieg wird heute fortgesetzt. Das Gericht will dann über einen neuerlichen Befangenheitsantrag der Verteidigung gegen den psychiatrischen Gutachter entscheiden. Es bestehe Zweifel an dessen Sachkenntnis, hatte der Anwalt des 34 Jahre alten Angeklagten in der vergangenen Woche im Hamburger Landgericht erklärt.

von dpa

21. Januar 2019, 03:42 Uhr

Hintergrund ist, dass der bisherige Experte eine Affekttat und eine verminderte Schuldfähigkeit ausgeschlossen hat. Der Verteidiger aber ist überzeugt, dass ein neuer Sachverständiger zu einem anderen Schluss kommen könnte. Sollte der Antrag der Verteidigung abgelehnt werden und keine neuen Anträge gestellt werden, könnte es an dem Tag zu den Plädoyers kommen.

Der Angeklagte aus dem westafrikanischen Niger hat vor Gericht gestanden, seine Ex-Partnerin und die gemeinsame einjährige Tochter am 12. April 2018 vor den Augen zahlreicher Passanten mit einem Messer getötet zu haben. Die Staatsanwaltschaft ist überzeugt, dass der Hintergrund der Bluttat ein Sorgerechtsstreit mit der ursprünglich aus Neustrelitz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) stammenden Frau war, die noch vier weitere Kinder mit anderen Männern hat.