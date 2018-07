Kriminalität : Enkeltrickbetrüger scheitern an cleveren Rentnern

Sogenannte Enkeltrickbetrüger sind in den vergangenen Tagen an mehreren cleveren Rentnern gescheitert. Die Senioren in Binz (Insel Rügen), Satow und Waren (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) sowie Löcknitz (Vorpommern-Greifswald) hatten die Telefonate als Betrugsversuche erkannt und die Polizei informiert. Wie die Polizeipräsidium Neubrandenburg am Dienstag mitteilte, sollte ein Rentner-Ehepaar in Binz 8700 Euro Mahnkosten aus einem angeblich abgeschlossenen Gewinnspiel-Abo überweisen.

von dpa

10. Juli 2018, 14:06 Uhr

Bei einem 86-jährigen Rentner in Löcknitz gab sich der Betrüger als Schwiegersohn aus, der dringend 12 000 Euro für den Wohnungskauf in Polen benötigte. In Satow sollte eine 78-Jährige 1200 Euro für Gewinnspiele nach Thailand überweisen. In Waren gab sich der Betrüger als Bankmitarbeiter aus. Der 63-Jährige stellte mehrere Nachfragen, woraufhin der Betrüger das Gespräch abbrach.