Energie : Energieversorger Wemag will Batteriespeichernetz errichten

von dpa

17. September 2018, 13:46 Uhr

Der Energieversorger Wemag mit Sitz in Schwerin weitet seine Stromspeicher auf ländliche Regionen aus. Am Montag nahm das Unternehmen in Neustadt-Glewe (Landkreis Ludwigslust-Parchim) einen weiteren Batteriespeicher in Betrieb. Die Anlage besitzt laut Wemag ein Speichervermögen von knapp 1000 Kilowattstunden, soll der Integration von Ökostrom dienen und bei Bedarf kurzfristige Schwankungen im öffentlichen Netz ausgleichen helfen. Der Bau weiterer Anlagen im Versorgungsgebiet als Teil eines dezentralen Speichersystems sei geplant, hieß es. Die Wemag gilt bundesweit als Vorreiter beim Einsatz von Lithium-Ionen-Batterien. Seit 2014 betreibt der kommunale Energieversorger in Schwerin einen riesigen Batteriepark mit inzwischen 15 Megawattstunden Speicherkapazität.