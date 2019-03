Energie : Energie-Studie im Landesauftrag: Abgaben auf dem Prüfstand

Durch gezielte Abgabenentlastung kann nach Überzeugung des Bundesverbands Erneuerbare Energie die Umwandlung überschüssigen Windstroms in andere Energieformen gefördert und so die kostenträchtige Abschaltung von Windrädern deutlich reduziert werden. «Unter dem Schlagwort «Nutzen statt Abregeln» werben die Erneuerbaren seit Jahren dafür, das klimapolitische Potenzial und die industriepolitischen Chancen einer über alle Sektoren getragenen modernen Energiewirtschaft zu heben. Einer erfolgreichen Sektorenkopplung stehen allerdings weiterhin die Probleme durch die Systematik der Abgaben und Umlagen im Weg», beklagte Verbandsgeschäftsführer Wolfram Axthelm am Mittwoch in Berlin.

von dpa

06. März 2019, 18:39 Uhr

Anlass war die Vorstellung einer Studie zu dem Thema, die das Schweriner Energieministerium beim Institut für Klimaschutz, Energie und Mobilität (IKEM) in Berlin in Auftrag gegeben hatte. Darin schlagen die Forscher unter anderem eine Experimentierklausel mit finanziellen Entlastungen für solche Kopplungsprojekte vor.

Die sogenannte Sektorenkopplung zielt auf die Verbindung unterschiedlicher Netze der Energieversorgung, etwa für Strom, Wärme und Gas ab. So kann schon heute Elektroenergie etwa mittels Elektrolyse in Wasserstoff umgewandelt, dieser in reiner Form oder als Methan dann in Erdgasleitungen eingespeist und in Gaskraftwerken bei Bedarf wieder zu Strom gemacht werden. Der Prozess ist zwar energieaufwendig und teuer, gilt unter Fachleuten aber als eine Schlüsseltechnologie zur Energiespeicherung und Umsetzung der Energiewende. Kurzfristig könne der IKEM-Vorschlag eine Brücke bauen, um Power-to-Gas oder Power-to-Heat in industriellem Umfang zu erproben, sagte Axthelm.

Unterstützung kam auch vom energiepolitischen Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, Philipp da Cunha. Das vorgelegte Rechtsgutachten zeige Wege, wie die Energiewende vorangetrieben werden könne. So könne Mecklenburg-Vorpommern seinen Strombedarf schon komplett aus erneuerbaren Energien decken. «Hier im Land erzeugte Energie direkt weiter zu nutzen und zu speichern hilft uns, Stromnetze zu stabilisieren, Netzkosten für die Verbraucherinnen und Verbraucher zu senken und Wertschöpfung im Land zu generieren», zeigte sich da Cunha überzeugt.