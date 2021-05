Handball : Empor-Handballer schlagen Hagen 27:24

Die Handballer des HC Empor Rostock haben in der Aufstiegsrunde zur 2.

Rostock | Bundesliga einen großen Schritt in Richtung Zwischenrunde gemacht. Die Mannschaft von Trainer Till Wiechers gewann am Samstag in eigener Halle mit 27:24 (11:11) gegen den zuvor ungeschlagenen VfL Eintracht Hagen und verbesserte sich mit jetzt 6:4 Punkten zumindest vorübergehend auf den zweiten Platz der Gruppe A. Bester Werfer der Mecklenburger war Ti...

