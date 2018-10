Musik : «Elphi-Effekt»: Musikland MV endet mit Besucherrekord

von dpa

11. Oktober 2018, 05:29 Uhr

Klassik begeistert in Mecklenburg-Vorpommern immer mehr Zuhörer. In diesem Jahr besuchten rund 125 500 Musikfreunde die Veranstaltungen der sieben großen Musikfestivals im Land, etwa 4500 mehr als im Vorjahr. «Damit feiern die Festivals im vierten Jahr in Folge einen neuen Besucherrekord», sagte der Koordinator im Musikland MV, Thomas Hummel. Als mögliche Ursache für den Anstieg nannte Hummel den «Elphi-Effekt». Die Elbphilharmonie in Hamburg habe einen Klassik-Hype ausgelöst, der offenbar auch bis nach Mecklenburg-Vorpommern ausstrahle. Am Samstag geht auf der Insel Usedom die letzte der großen Klassikreihen im Land - das 25. Usedomer Musikfestival - zu Ende.