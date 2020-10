Auszeichnungen : Elke Pretzel für Arbeit zu verschollener Kunst geehrt

Für ihre Arbeit über die Rekonstruktion der seit 1945 verschwundenen Neubrandenburger Kunstsammlung ist die Kunsthistorikerin Elke Pretzel ausgezeichnet worden. Sie erhielt am Donnerstag in Neustrelitz (Mecklenburgische Seenplatte) den Annalise-Wagner-Preis 2020. Der Preis wird für Arbeiten vergeben, die einen Bezug zur historischen Region Mecklenburg-Strelitz haben und ist mit 2500 Euro dotiert. Es gab 69 Bewerbungen. Pretzels Arbeit gilt als Beispiel für den Verlust von Kunstsammlungen am Ende des Zweiten Weltkrieges. Im Nordosten sind nach ihren Forschungen etwa zehn Sammlungen betroffen, darunter auch Malchin.

von dpa

01. Oktober 2020, 18:58 Uhr