Gesundheit : Elf weitere Corona-Neuinfektion in MV registriert

In Mecklenburg-Vorpommern sind elf neue Corona-Infektionen festgestellt worden. Die am Montag vom Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock veröffentlichte Zahl umfasst allerdings auch die Neuinfektionen vom Wochenende. Wegen der zuletzt niedrigen Fallzahlen war entschieden worden, die am Samstag und Sonntag erfassten Fälle erst mit den Daten vom Montag zu veröffentlichen. In der Stadt Rostock und im Landkreis Vorpommern-Rügen wurden jeweils vier Neuinfektionen registriert.

von dpa

07. September 2020, 17:37 Uhr