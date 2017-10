Verkehr : Elektromobilität kommt in Metropolregion schrittweise voran

vergrößern 1 von 1 Foto: Daniel Bockwoldt 1 von 1

erstellt am 23.Okt.2017 | 11:26 Uhr

Das Projekt «HansE» startete im März 2015 und sieht vor, 50 gut erreichbare Ladestationen in Kreisen, Städten und Gemeinden der Metropolregion Hamburg (ohne die Stadt) zu errichten. Neben Schwarzenbek gibt es in Schleswig-Holstein bereits Ladepunkte in Schenefeld, Elmshorn, Bad Segeberg, Wahlstedt, Kellinghusen, Ammersbek, Henstedt-Ulzburg, Tornesch, Großhansdorf sowie auf Fehmarn. In Mecklenburg-Vorpommern steht eine erste Zapfsäule in Wismar. Das Modellprojekt mit einer Laufzeit von zunächst drei Jahren und einem Volumen von 3,4 Millionen Euro wird wissenschaftlich begleitet. Anhand der regionalen Verkehrsströme wird ermittelt, welche Standorte bevorzugt eine Stromversorgung für E-Fahrzeuge benötigen.

