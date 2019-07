Musik : Elektro-Festival «Airbeat One» beginnt: Anreise problemlos

Auf dem Flugplatz Neustadt-Glewe (Landkreis Ludwigslust-Parchim) hat am Mittwochabend das «Airbeat One»-Festival begonnen. Rund 40 000 Gäste seien bereits auf dem Campingplatz, sagte Festivalsprecher Oliver Franke am Mittwochabend. Doch zu den Klängen elektronischer Musik tanzen können am Mittwoch noch nicht alle: Rund 10 000 Besucher hätten ein Ticket für das so genannte «Pre-Opening», mit dem die Party schon am Mittwochabend beginnt, sagte Franke. Für alle anderen gehe es erst am Donnerstag richtig los. Insgesamt erwarten die Veranstalter bis Sonntag täglich bis zu 65 000 Besucher.

von dpa

10. Juli 2019, 18:46 Uhr

Bis zum späten Mittwochnachmittag verlief die Anreise der Gäste weitgehend problemlos, wie eine Polizeisprecherin sagte. Es seien schon sehr viele Menschen auf dem Campingplatz, so dass nicht mehr mit großen Anreisebewegungen gerechnet werde. Bis auf kleinere Staus sei nichts vorgefallen. Bei Verkehrskontrollen sei ein Fahrer unter Einfluss von Betäubungsmitteln festgestellt worden, zwei weitere hätten Drogen dabei gehabt. Bis zum Sonntag will die Polizei nach eigenen Angaben täglich mit 180 Beamten im Einsatz sein. Anders als beim «Fusion»-Festival sind sie auch auf dem Festivalgelände präsent.

Bekannt ist die Airbeat für ihre opulenten Bühnen. Die Mainstage wird nach Veranstalterangaben 140 Meter breit und 40 Meter hoch. Jedes Jahr steht die Bühnendeko unter einem Motto - in diesem Jahr lautet es «Indien». Das Aussehen der Mainstage soll am Donnerstag enthüllt werden, wie ein Festivalsprecher sagte. Zu den Headlinern zählen in diesem Jahr Martin Garrix und Trance-Legende Armin van Buuren (beide Niederlande) sowie The Chainsmokers (USA). Insgesamt werden mehr als 200 Künstler erwartet.