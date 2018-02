Wetter : Eiskalte Nacht im Nordosten: Bis zu minus 17 Grad Celsius

In der vergangenen Nacht ist es in einigen Landesteilen Mecklenburg-Vorpommerns noch einmal kälter gewesen. Der Tiefstwert lag bei etwa minus 17 Grad Celsius in Marnitz (Landkreis Ludwigslust-Parchim), wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes am Mittwochmorgen sagte. In der Nacht zum Dienstag hatte das Thermometer noch bis zum minus 15 Grad angezeigt.

von dpa

28. Februar 2018, 08:28 Uhr

In Schwerin und Rostock wurden den Angaben nach jeweils rund minus 12 Grad gemessen. Im Osten Mecklenburg-Vorpommerns lagen die Temperaturen recht konstant bei zwischen minus 15 und minus 16 Grad Celsius, wie der Sprecher berichtete. Schneeschauer habe es nicht mehr gegeben. Noch am Dienstag hatte es in einigen Landesteilen reichlich geschneit.

In Greifswald lagen demnach in der Nacht zum Mittwoch noch bis zu 24 Zentimeter Schnee, auf Rügen bis zu 9 Zentimeter. Nach Angaben der Polizei gab es trotz teils glatten Fahrbahnen lediglich einzelne Verkehrsunfälle. Verletzte wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand - es kam nur zu Blechschäden, wie ein Polizeisprecher sagte.