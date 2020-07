Metallindustrie : Eisengießerei Torgelow beantragt Insolvenz

Einer der größten Industriebetriebe in Vorpommern, die Eisengießerei Torgelow, hat Insolvenz in Eigenverwaltung angemeldet. Hintergrund sei eine drohende Zahlungsunfähigkeit, wie eine Sprecherin des Amtsgerichtes Neubrandenburg am Dienstag sagte. Der Antrag sei am Montagabend eingegangen. Die rund 320 Beschäftigten wurden auf einer Betriebsversammlung informiert. Die Produktion laufe weiter. Das Amtsgericht habe einen Anwalt als Sachwalter eingesetzt. Mit dem Insolvenzantrag könne die Gießerei die Löhne für drei Monate über das Insolvenzgeld mit Hilfe der Arbeitsagentur bezahlen. Zuvor hatte der Neubrandenburger «Nordkurier» (Dienstag) über Pläne für diesen Schritt berichtet.

von dpa

14. Juli 2020, 08:15 Uhr