Vereine : Eisenbahnfans und Debattier-Künstler: 12 500 Vereine in MV

In Mecklenburg-Vorpommern gibt es nach Angaben der Ehrenamtsstiftung etwa 12 500 Vereine. «Die Vereine sind das Salz in der Suppe unserer Zivilgesellschaft», sagte Finanzminister Mathias Brodkorb (SPD). Sie könnten steuerliche Vorteile nutzen, müssen aber dafür enge rechtliche Vorgaben einhalten. Das führt mitunter zu Ärger. Das Ministerium startet deshalb zusammen mit der Ehrenamtsstiftung des Landes am Dienstag in Rostock eine landesweite «Dialogtour», um den Vereinen die Zusammenarbeit mit dem Finanzamt zu erleichtern. Jeden Monat soll Station in einem anderen Finanzamt gemacht werden.

von dpa

erstellt am 10.Sep.2017 | 09:40 Uhr