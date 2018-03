Schifffahrt : Eis im Stadthafen: Weiße Flotte Müritz verschiebt Osterstart

Wegen der weiter dicken Eisdecke im Norden der Müritz hat das erste große Schifffahrtsunternehmen - die Weiße Flotte Müritz - seinen Saisonstart zu Ostern verschoben. «Wir fahren am 29. März noch nicht, hoffen aber am Karfreitag starten zu können», sagte Gerd Rademacher, Sprecher der Weißen Flotte Müritz GmbH, am Mittwoch in Waren. «Wir brauchen Regen und Wind, dann würde das Eis noch schnell genug schmelzen.» Auch in Röbel komme ein Schiff wegen des Eises vor dem Hafen nicht los. Der zweite große Anbieter - die Blau-Weiße Flotte - ließ zunächst noch offen, ob der Start am Donnerstag möglich wird.

von dpa

28. März 2018, 11:34 Uhr

Das Wasser- und Schifffahrtsamt hatte die Bundeswasserstraße auf den Oberseen zwischen Müritz und Plauer See bereits freigegeben und ist dabei, mit schwerer Technik die nötigen Signaltonnen zu legen. Aber die Binnenmüritz mit den Häfen in Waren sowie die Sportboothäfen Röbel und Sietow sind noch durch teils starkes Eis blockiert. Die Häfen zählen nicht zur Bundeswasserstraße, Eisbrecher gibt es nicht. Auch die Müritz-Havel-Wasserstraße ist noch wegen Eis blockiert. Die beiden Flotten haben 18 Schiffe und befördern jedes Jahr Zehntausende Gäste.