Regierung : Einzelhandelsläden in MV sollen ab Montag wieder öffnen

Einzelhandelsläden in Mecklenburg-Vorpommern sollen ab Montag wieder öffnen dürfen. Bau- und Gartenmärkte sollen bereits ab Samstag wieder Kunden bedienen, sagte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Mittwoch in Schwerin nach einem mehrstündigen Spitzengespräch zwischen Bund und Ländern.

von dpa

15. April 2020, 22:26 Uhr

Die Bundesregierung und die Ministerpräsidenten der Länder hatten sich auf erste vorsichtige Lockerungen in der Coronavirus-Krise verständigt. Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von bis zu 800 Quadratmetern können demnach ab kommendem Montag (20.4.) unter Auflagen wieder öffnen.