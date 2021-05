Einzelhandel : Einzelhandel zufrieden mit erstem Verkaufstag

Wochen- und monatelang war es in Mecklenburg-Vorpommerns Innenstädten sehr ruhig. Die Menschen hatten einfach keine Lust einzukaufen. Mit den gelockerten Kontaktbeschränkungen scheint sich das zu ändern - zumindest teilweise.

Rostock | Nach dem ersten Tag mit Lockerungen der Kontaktbeschränkungen im Einzelhandel Mecklenburg-Vorpommerns hat der zuständige Verband ein zweigeteiltes Fazit gezogen. Die Einkaufsstraßen in den Ober- und Mittelzentren des Landes seien gut belebt gewesen, sagte der Geschäftsführer vom Handelsverband Nord in Rostock, Kay-Uwe Teetz, am Dienstag. Allerdings kä...

