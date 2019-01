Kommunen : Einwohnerzahl Neubrandenburgs nach Wachstum wieder gesunken

Nach drei Jahren Einwohnerwachstum hat die Stadt Neubrandenburg 2018 wieder mehr Bewohner verloren. Derzeit leben 65 015 Frauen, Männer und Kinder in der nach Rostock und Schwerin größten Stadt Mecklenburg-Vorpommerns, wie eine Sprecherin der Stadt am Montag erklärte. Das seien 160 Menschen weniger als ein Jahr davor. Auch in der zweitgrößten Stadt an der Mecklenburgischen Seenplatte - in Waren - sank die Einwohnerzahl nach mehreren Jahren des Zuwachses im Vorjahr wieder leicht.

von dpa

21. Januar 2019, 12:15 Uhr

Hauptgrund sei die durch Überalterung hohe Zahl an Sterbefällen, die deutlich höher als die Geburtenzahl liegt. So kamen im Vorjahr in Neubrandenburg 503 Neugeborene aus dem Stadtgebiet zur Welt und es gab 783 Sterbefälle. Das habe der weiter starke Zuzug diesmal - anders als von 2015 bis 2017 - nicht ganz ausgleichen können.

Um das Bevölkerungswachstum wieder anzukurbeln, schafft die Stadt derzeit verstärkt Baugebiete, wie Oberbürgermeister Silvio Witt (parteilos) erklärte. Sein Ziel sind sogar 70 000 Neubrandenburger bis 2030. Jährlich ziehen zwischen 3000 und 4000 Menschen in die Kreisstadt des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte, die 1990 noch 90 000 Einwohner zählte. In Waren an der Müritz sank die Zahl der Einwohner von 21 329 Ende 2017 auf 21 211 Einwohner derzeit.